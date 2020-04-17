«Молюсь за него». Отец чемпиона Формулы-3 россиянина Шварцмана заразился коронавирусом

Пилот программы SMP Racing и гоночной Академии «Феррари», чемпион Формулы-3 2019 года Роберт Шварцман рассказал, что у его отца Михаила Шварцмана диагностирован коронавирус. Спортсмен призвал своих подписчиков соблюдать правила карантина и относиться к заболеванию со всей серьёзностью.

«Привет всем! Хочу записать вам важное сообщение. Как мы знаем, мир столкнулся с коронавирусом. Кто-то знает, что он опасен, а кто-то нет. Я просто хочу сказать, что вам нужно быть очень и очень осторожными. Вам следует соблюдать все правила. Необходимо мыть руки, оставаться дома, соблюдать дистанцию. Это очень опасно.

К сожалению, у моего отца диагностировали коронавирус. Он находится в больнице уже две недели. Ему уже немного лучше. Надеюсь, что он выздоровеет. Он самый близкий для меня человек. Он поддерживает меня на протяжении всей моей жизни и всей карьеры. Я молюсь за него.

Надеюсь на его выздоровление. Надеюсь, все вы понимаете, насколько это опасно. Я вижу много людей, гуляющих по городу, которые не уважают правила. Кто-то не верит, что это действительно вирус. Поверьте мне, послушайте, что я говорю. Пожалуйста, оставайтесь дома, мойте руки, соблюдайте дистанцию и будьте в безопасности", — сказал Шварцман в видео, размещённом на его странице в «Инстаграме».