Феттель отверг возможность переговоров о контракте с кем-либо, кроме «Феррари»

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель заявил, что не ведёт переговоров ни с какой другой командой Формулы-1. Ранее появлялись слухи о его возможном переходе в стан «Макларена».



«Думаю, я достаточно ясно давал понять, что не веду подобных обсуждений. Кроме того, достаточно высока вероятность заключения нового контракта до возобновления сезона. У нас не будет гонок до июня или июля. Конкретных сроков мы не ставили, но времени на обсуждение до возобновления стартов достаточно. Сейчас на первом месте — здоровье.



Обычно заключал трёхлетние контракты. Сейчас я достаточно опытный гонщик, но не самый возрастной. Возраст не должен стать фактором, влияющим на сроки контракта. Согласился ли на уменьшение зарплаты во время нынешней паузы? Не люблю разговоров на такие темы. Не хочу пользоваться сложившейся ситуацией, чтобы пытаться улучшить публичный имидж», — приводит слова Феттеля GrandPX.news.

Феттель готов дать ответ «Феррари» по новому контракту до начала сезона