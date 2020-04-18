«Давай не нагоняй тоску!» Квят ответил Петрову насчёт полной отмены сезона Формулы-1

Гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят в прямом инстаграм-эфире с пилотом программы «СМП Рейсинг» Виталием Петровым рассказал, как узнал об отмене Гран-при Австралии и когда теперь должен стартовать сезон Формулы-1.



«Прилетел в Мельбурн, как обычно, в воскресенье, за неделю до гонки, чтобы привыкнуть к часовым поясам. Шла обычная подготовка к гонке, провели все интервью, но уже сокращали общение с болельщиками: нам сказали к ним не приближаться, автограф-сессию отменили. В воздухе что-то такое витало уже. Утром в пятницу пошёл на завтрак, включил телефон, и мне сказали, что всё, отмена. Уже на завтраке начал смотреть билеты и вечером в пятницу улетел домой. Был риск, что начнут закрывать границы, не хотелось нигде застрять. В Монако моя база, квартира, здесь все мои вещи, родная кровать.



Ты набрал килограммы? Я тоже нет. Как приехал, примерно тот же вес остаётся. Спасает, что можно бегать рядом с домом. Заказал разные эластики, резинки, небольшие грузы, мячи, чтобы можно было заниматься дома или рядом с портом Монте-Карло. Так что поддерживаем форму.



Австрию пока не отменили, так что надежда, что сезон начнётся с Австрии. Посмотрим, всё не в наших руках. От нас мало что зависит. Полная отмена сезона? Давай не нагоняй тоску! Ну как-нибудь справимся. Конечно, неприятно, но если так случится, то придётся запастись терпением, а затем вкус гонок будет ещё слаще.



Пару раз созванивался с гоночным инженером. Нам особо нечего обсуждать — вся информация ещё с тестов в Барселоне. Можем обсуждать только возможный первый этап — Австрию, до этого Канаду… Так что просто поддерживаем связь, чтобы не забыть технические детали. Ну и просто узнаю, как у него дела, как там, в Италии», — рассказал Квят.