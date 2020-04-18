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На следующей неделе должны опубликовать предварительный календарь Формулы-1 сезона-2020

На следующей неделе должны опубликовать предварительный календарь Формулы-1 сезона-2020
Авто / Формула-1 0

Журналист Джек Плуидж, работающий на голландском телеканале Ziggo Sport, сообщил, что на следующей неделе должен быть опубликован обновлённый календарь сезона-2020.

«Недавно общался с руководителем одного из европейских автодромов. Раскрыть его источники не могу, но он сообщил мне, что в пятницу Formula One Group должна была определить все альтернативные даты, а на следующей неделе представить предварительную версию календаря этого сезона», – приводит слова Плуиджа издание GPFans.

Напомним, ранее исполнительный директор Формулы-1 Чейз Кэри выпустил заявление, сообщив, что серия по-прежнему рассчитывает провести 15–18 гонок в сезоне-2020, а финал сезона будет перенесён на более поздний срок. Начать сезон Кэри надеется летом.

Формула-1 планирует провести 15–18 гонок в сезоне-2020, сезон закончится в декабре
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