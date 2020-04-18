Окон сожалеет, что Алонсо завершил карьеру в Ф-1
Пилот «Рено» Эстебан Окон выразил сожаление, что двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо завершил карьеру в Ф-1. Француз признался, что хотел бы видеть его возвращение.
«Самые классные дуэли были с Фернандо Алонсо. У нас было много сражений в 2017 году. Он классный пилот, у него отличные обгоны. Соперничать с ним было трудно, но это всегда была честная борьба. Жаль, что он покинул Формулу-1.
Будет здорово, если он вернётся. Не знаю, что он планирует дальше, почему бы и нет", — приводит слова Окона Le Mag Sport Auto.
Напомним, Фернандо Алонсо не раз заявлял о возможности возобновления карьеры в Формуле-1, но подчёркивал, что хотел бы гоняться в топ-команде. В 2020 году испанец дебютировал на легендарном ралли «Дакар».
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