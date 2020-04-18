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Риккардо устроил безумный паркур по своему дому

Риккардо устроил безумный паркур по своему дому
Авто / Формула-1 0

Пилот «Рено» Даниэль Риккардо продолжает проводить карантин настолько активно, насколько позволяют домашние условия. На этот раз австралиец принял вызов соотечественника, известного сноубордиста, призёра Олимпийских игр Скотти Джеймса, и устроил паркур у себя дома.

Видео начинается с того, как Риккардо въезжает в дом на мотоцикле. После этого Даниэль устраивает настоящее безумие, перепрыгивая с места на место и всем видом демонстрируя, что это настоящая полоса препятствий. После «преодоления» импровизированной полосы он выходит из дома, открыв дверь ногой, и затем прыгает в бассейн.

Соответствующее видео можно увидеть также на «Чемпионате».

Напомним, пилоты Формулы-1 остаются в режиме самоизоляции из-за пандемии коронавируса.

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