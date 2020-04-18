Риккардо устроил безумный паркур по своему дому

Пилот «Рено» Даниэль Риккардо продолжает проводить карантин настолько активно, насколько позволяют домашние условия. На этот раз австралиец принял вызов соотечественника, известного сноубордиста, призёра Олимпийских игр Скотти Джеймса, и устроил паркур у себя дома.

Видео начинается с того, как Риккардо въезжает в дом на мотоцикле. После этого Даниэль устраивает настоящее безумие, перепрыгивая с места на место и всем видом демонстрируя, что это настоящая полоса препятствий. После «преодоления» импровизированной полосы он выходит из дома, открыв дверь ногой, и затем прыгает в бассейн.

Соответствующее видео можно увидеть также на «Чемпионате».

Напомним, пилоты Формулы-1 остаются в режиме самоизоляции из-за пандемии коронавируса.