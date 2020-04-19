Пилоты Академии «Феррари» выразили соболезнования Шварцману

Пилоты гоночной Академии «Феррари» Каллум Айлотт и Энцо Фиттипальди выразили соболезнования Роберту Шварцману, у которого 18 апреля от коронавируса скончался отец — Михаил. Шварцману-старшему было 52 года. По словам Роберта, отец пробыл в больнице около двух недель.

Каллум и Энцо оставили комментарии под записью Шварцмана в «Инстаграме».

«Мне очень жаль, дружище. Все мои мысли с тобой», — написал Айлотт.

«Мне так жаль, Роберт. Я и моя семья с тобой и твоей семьёй», — добавил Фиттипальди.

Напомним, Роберт Шварцман — член гоночной программы SMP Racing, пилот гоночной Академии «Феррари». В 2019 году он стал чемпионом Формулы-3, а в нынешнем сезоне должен выступать в Формуле-2. Его напарником по команде станет Мик Шумахер.