Руководитель «Макларена» Андреас Зайдль отметил, что в Формуле-1 рассматривают вариант с сокращением предсезонных тестов 2021 года, если сезон-2020 завершится в начале следующего года.



«Расширенный комендантский час и сокращение предсезонных тестов — это то, что мы рассматриваем в настоящий момент. Я не считаю, что проблемы будут в гоночные уик-энды. Самая большая проблема — количество дней, которые мы находимся вне дома. Поэтому, если нам в этом может помочь сокращение гоночных уик-эндов или отмена одной тестовой сессии в следующем году, то это определённо то, что стоит рассмотреть. Сейчас на эту тему идут дискуссии между командами, ФИА и руководством Формулы-1.



Думаю, что даже после долгого перерыва для нас не станет проблемой возвращение на трассу. Мы из года в год это делаем с новыми машинами после зимнего перерыва. Мы были готовы к гонке в Австралии. Нам просто нужно собрать вещи и отправится на трассу, провести два дня подготовки и мы будем полностью готовы к работе», — приводит слова Зайдля The Race.



Кроме того, Зайдль отметил, что в Формуле-1 не рассматривают концепцию «суперсезона» 2020/2021.