Баррикелло: в «Уильямсе» предпочитают брать деньги у пилотов, это неправильно

Двукратный вице-чемпион мира в составе «Феррари» Рубенс Баррикелло, экс-пилот «Уильямса» Рубенс Баррикелло прокомментировал ситуацию, сложившуюся в британской команде. По словам бразильца, проблемы Гроува связаны с тем, что там предпочитают не платить пилотам, а брать у них деньги.

«К сожалению, в последние десять лет в „Уильямсе“ всё слишком часто связано с деньгами. Вместо того, чтобы платить пилотам, они предпочитают брать у них деньги и выживать. Если вы посмотрите на нынешнее положение команды, то поймёте, что это неправильно», — приводит слова Баррикелло GPblog.

В последние годы «Уильямс» является худшей командой Формулы-1. В минувшем сезоне она набрала лишь одно очко. Не так давно стало известно, что руководство команды взяло многомиллионный займ в залог имущества.