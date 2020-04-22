Двукратный чемпион мира Формулы-1 Фернандо Алонсо заинтересован в возвращении в «Феррари», утверждает GPBlog со ссылкой на F1 Insider. По данным источника, испанский пилот хочет заменить в команде Себастьяна Феттеля, который пока не договорился со «Скудерией» о продлении контракта.
Ранее стало известно, что Феттель отклонил предложение «Феррари» подписать новый контракт на один год с сокращением зарплаты. По сведениям источников, «Скудерия» предложила немцу годичный контракт на сумму € 12 млн, в то время как в последние годы он получает € 36 млн за сезон. Предложение «Феррари» Феттель, по слухам, назвал «насмешкой».
Алонсо выступал за «Феррари» с 2010 по 2014 год. За это время он трижды занимал второе место в зачёте пилотов.
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