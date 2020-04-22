Буэми — об идее Марко заразить пилотов коронавирусом: кажется, его просто не так поняли

Бывший гонщик «Торо Россо», тесn-пилот «Ред Булл», швейцарец Себастьен Буэми считает, что в прессе неправильно поняли слова Хельмута Марко о предложении заразить своих пилотов коронавирусом.



«Я ничего подобного от Хельмута Марко не слышал, прочитал о его словах в газете. В заметке шла речь о пилота „Ред Булл“ в Формуле-1. Но мне кажется, что Марко просто не так поняли», — приводит слова Себастьена Буэми Blick.



Ранее Марко рассказал, что предлагал устроить перед началом сезона совместный лагерь для всех пилотов программы, включая Макса Ферстаппена, Александера Албона, Пьера Гасли, Даниила Квята. При этом он отметил, что если бы гонщики там заразились коронавирусом, то это пошло бы им на пользу.

Хорнер — об идее Марко заразить пилотов коронавирусом: это не было серьёзным предложением