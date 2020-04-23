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Леклер: приму любого напарника, но буду счастлив, если останется Феттель

Леклер: приму любого напарника, но буду счастлив, если останется Феттель
Авто / Формула-1 0

Пилот «Феррари» Шарль Леклер признался, что был бы очень рад, если бы его напарник Себастьян Феттель остался в команде, несмотря на их столкновения на трассе в прошлом году.

«Я очень счастлив быть в одной команде с Себом. Мы в хороших отношениях, несмотря даже на некоторые проблемы на трассе — как, например, в Бразилии. Думаю, так было всегда. Наверное, со стороны это незаметно, но мы правда всегда хорошо ладили.

Какое бы решение относительно моего партнёра ни приняли в „Феррари“, я буду его уважать. В конце концов, это моя работа. Я привыкну к своему напарнику, кем бы он ни был. Я приму любого, но буду счастлив, если Себ останется», — сказал Леклер в интервью Reuters.

Сам Феттель выражал желание остаться в «Феррари», но остался недоволен предлагаемым ему контрактом.

Феттель назвал предложение «Феррари» насмешкой. Среди кандидатов на замену — Алонсо
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