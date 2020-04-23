В Монце готовы рассмотреть вариант с проведением этапа без зрителей

Директор Гран-при Италии Анджело Стиччи Дамиани сообщил, что в Монце готовы принять этап чемпионата Формулы-1 без зрителей.



«Ситуация сложная, в том числе и потому, что у нас нет уверенности. Сегодня мы планируем провести итальянские гонки в июле и августе, а затем Формула-1 поедет в Монцу и на Восток. Всё это должна решить в ближайшие дни Международная автомобильная федерация, но пока рано говорить о какой-либо определённости. Публика на гонках важна, потому что она даёт доход организаторам.



Но мы должны были либо решить не проводить чемпионат в 2020 году, либо поcтараться получить как минимум 15 гонок, которые нужны для получения дохода от телевизионных прав. Семь из десяти команд находятся поблизости от европейских гонок, так что отсутствие необходимости разбирать паддок и боксы даёт экономию, которая в настоящий момент важна, поскольку страдает вся система», — приводит слова Дамиани GrandPX.