Марко рассказал, что Вольф внезапно изменил мнение по потолку бюджетов

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко заявил, что руководитель автоспортивной программы «Мерседеса» Тото Вольф резко поменял свои взгляды на ситуацию с лимитом на бюджеты в Формуле-1. Ранее считалось, что «Мерседес» поддерживает дальнейшее сокращение лимита с согласованного командами уровня в $ 150 млн на сезон.
«Несколько недель назад Вольф был в первых рядах. Согласно ему, „Мерседес“ даже был готов принять вариант со ста миллионами долларов в год. Теперь он написал письмо в ФИА, где внезапно говорит про 145 миллионов. Кроме того, сперва он настаивал на введении потолка зарплат гонщиков уже в 2021 году. Теперь он хочет этого шага только в 2025-м», — приводит слова Марко F1-Insider.
Не исключается, что нестабильная позиция Вольфа вызвана его двойственным положением: с одной стороны, Тото остаётся руководителем «Мерседеса» с истекающим в конце 2020 года контрактом, с другой — всё активнее вовлекается в работу с владельцем «Рейсинг Пойнт» Лоуренсом Строллом.
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