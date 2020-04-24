В ФИА больше не требуется согласие всех команд для изменения регламента

Международная автомобильная федерация (ФИА) сообщила об изменениях, которые были внесены в Международный спортивный кодекс. Теперь для принятия поправок в действующий регламент по ходу сезона ФИА не придётся получать согласие всех команд. Достаточно будет простого большинства.
Изменение кодекса связано с кризисом, который вызвала пандемия коронавируса. Предполагается, что с помощью поправок ФИА удастся смягчить последствия кризиса и защитить автоспорт в будущем. Изменения в Международном спортивном кодексе назвали «защитной оговоркой».
Теперь в пункте 18.2.4 говорится: «Изменения правил возможны при условии согласия всех участников чемпионата. Но в исключительных случаях достаточно согласие большинства участников, если ФИА считает, что изменения необходимы для защиты чемпионата».
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