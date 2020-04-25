Этап MotoGP в Финляндии перенесён на неопределённый срок

Руководство MotoGP приняло решение перенести Гран-при Финляндии на трассе «Кюмиринг» на неопределённый срок, сообщает GPOne. Такое решение организаторов этапа вызвано рекомендацией властей Финляндии до начала августа не проводить мероприятия численностью свыше 500 человек.



Пока не известно, на какую дату будет перенесена гонка, новые сроки проведения этапа будут объявлены позднее.



Первой гонкой в календаре сезона-2020 MotoGP числится этап в Чехии, запланированный на 9 августа, однако пока не известно, удастся ли провести эту гонку. Предполагается, что сезон начнётся именно в Чехии. Этап в Финляндии должен был состояться 12 июля.



Пандемия коронавируса была объявлена ВОЗ в марте. Впервые же ранее неведомая форма заболевания была зарегистрирована в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). С тех пор в мире выявлено более 2,7 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 195 тыс. смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 780 тыс. человек.