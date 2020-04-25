Баррикелло: подписал контракт с «Уильямсом», а потом обратились из «Макларена»

Двукратный вице-чемпион мира Формулы-1 Рубенс Баррикелло рассказал, как на закате карьеры едва не стал напарником Льюиса Хэмилтона. По словам бразильца, в преддверии сезона-2010 его пытались заполучить боссы «Макларена», но к тому моменту он уже заключил контракт с «Уильямсом».
«Я мог бы стать напарником Льюиса Хэмилтона. Я подписал контракт с „Уильямсом“ в сентябре 2009 года, тогда проводился этап в Спа. Потом ко мне проявляли интерес в „Макларене“, ко мне обратились оттуда с хорошим предложением. Я мог бы заработать даже больше, но не пошёл на это, так как в „Уильямсе“ рассчитывали на меня», — приводит слова бразильца GPblog.
Напомним, Рубенс Баррикелло завершил карьеру в Формуле-1 в 2011 году. Дольше всего бразилец выступал в составе «Феррари».
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