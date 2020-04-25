Грожан: Райкконен и Алонсо удивительно похожи

Пилот «Хааса» Ромен Грожан вспомнил о временах, когда его напарниками по командам были Кими Райкконен и Фернандо Алонсо. По словам француза, эти опытные гонщики «удивительно» похожи.
«Мне сложно их сравнить. Я начинал вместе с Фернандо Алонсо, затем выступал вместе с Кими Райкконеном, а потом уже начал работать с Магнуссеном. Я многому научился у Фернандо и Кими, но, к моему удивлению, это были почти одни и те же вещи.
Многие полагают, что они разные. Но их отношение к работе похоже. В ходе свободных практик им совершенно всё равно, какое они показывают время и какова их скорость. Мне же, как молодому гонщику, хотелось показывать максимум всегда. Они же готовились к гонке, и с опытом приходит понимание, что в день гонки условия на трассе могут быть другими», — приводит слова Грожана официальный сайт Формулы-1.
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