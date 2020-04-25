Хайдфельд — о Райкконене: будь он ленивым идиотом, не стал бы чемпионом мира

Бывший пилот Формулы-1 Ник Хайдфельд рассказал, что у него сохранились нормальные отношения с экс-напарником по команде Кими Райкконеном. Немец также считает, что финн в прошлом завоёвывал титул вполне заслуженно.

«Будь он ленивым идиотом, не стал бы чемпионом мира. Человек, которому на всё плевать, не смог бы выиграть титул. Когда он проигрывает напарнику по команде, он просто впадает в бешенство. Тогда совсем не кажется, что ему на всё плевать. У него страсть к соперничеству и он всегда упорно работает. У нас с ним не было проблем, мы отлично ладили.

Конечно, был разочарован, когда в «Макларене» выбрали Кими, а не меня, но они не прогадали, он стал чемпионом мира, пусть и не с ними. Я же знал, что впереди меня ещё ждут шансы. Хотя возможности побороться за титул не представилось», — приводит слова Хайдфельда издание AS.