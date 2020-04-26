Зурер считает Шварцмана одним из самых интересных молодых гонщиков

Экс-пилот Формулы-1 Марк Зурер признался, что считает гонщика программы SMP Racing и воспитанника Академии Феррари Роберта Шварцмана одним из самых перспективных молодых пилотов.
«На кого из молодых пилотов я бы обратил внимание? В первую очередь на ум приходит Роберт Шварцман. Он вместе с Миком Шумахером выступает за одну команду в Формуле-2, мне любопытно, чем всё это закончится.
Мы должны понимать, что не сильно следим за лучшей японской серией — Супер Формулой. Там можно найти не только многообещающих японских пилотов, но и таких талантливых ребят как Юри Випс, Ник Кэсседи или Сержио Сетте Камара.
В конце концов, в этом году наступит момент, когда сезон начнётся и в младших сериях. Тогда мы сможем сказать больше о потенциале молодых пилотов", — приводит слова Зурера Speedweek.
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