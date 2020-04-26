Формула-1 вспомнила обращение Шумахера к команде перед прощальной гонкой

Пресс-служба Формулы-1 на странице серии в «Инстаграме» опубликовала ролик с обращением Михаэля Шумахера к команде «Мерседес» перед стартом гонки Гран-при Бразилии. Та гонка стала прощальной в карьере семикратного чемпиона мира.

«Парни, я на пути к стартовой решётке. Хотел бы воспользоваться возможностью, чтобы сказать спасибо всем механикам и инженерам, с кем работал. Хочу поблагодарить всех, кто следил за нами по всему миру, кто смотрел нас по телевизору, кто разделял с нами эмоции и радовался нашим успехам. Спасибо всем, кто разделял со мной страсть. Спасибо всем за это прекрасное время. Это хорошие воспоминания, спасибо ещё раз. А сейчас пришло время устроить ещё одну драку и провести хорошую гонку», — произнёс тогда Михаэль.

Соответствующее видео размещено на странице Формулы-1 в «Инстаграме». Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited.