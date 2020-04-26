Тост: планы возобновления сезона Формулы-1 основаны на благоприятных сценариях

Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост поделился мыслями о возможном возобновлении сезона-2020 Формулы-1.



«Пока по сезону-2020 больше вопросов, чем ответов. Пока непонятно, какие решения примут правительства — от них Формула-1 очень сильно зависит. Мы можем сколько угодно рисовать радужную картину возвращения к гонкам, но пока никто достоверно не знает, что будет на самом деле.



Разумеется, и ФИА, и Liberty Media хотят как можно быстрее начать сезон, но их планы основаны на благоприятных сценариях, а если ситуация ухудшится, то о возобновлении сезона можно забыть. С Австрией нам повезло, потому что там кризис заканчивается и правительство ослабляет меры. В Англии же всё может быть иначе», — приводит слова Франца Тоста GPToday.