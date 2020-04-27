«Феррари» со Шварцманом победила «Ред Булл» в рейтинге молодёжных академий

Издание The Race подготовило рейтинг молодёжных систем команд Формулы-1. На последнем месте в рейтинге оказались «Макларен» И «Рейсинг Пойнт», у которых нет молодёжных программ и пилотов в младших сериях.
Первую позицию в рейтинге заняла «Феррари», в академию которой входит сразу девять пилотов — Мик Шумахер, Джулиано Алези, Каллум Айлотт, Маркус Армстронг, Роберт Шварцман, Энцо Фиттипальди, Джанлука Петеркроф, Артур Леклер и Дино Беганович.
На втором месте оказался «Ред Булл», в системе которого находятся сразу десять гонщиков — двое в Супер Формуле, двое в Формуле-2, четверо в Формуле-3 и ещё двое в Формуле-4.
На третьем месте оказалась академия пилотов «Рено», в составе которой есть шесть пилотов.
Примечательно, что программа «Уильямса» по рейтингу оказалась на четвёртом месте, а «Мерседеса» — только на пятом.
«Альфа Таури» в рейтинге не была представлена, так как является младшей командой системы «Ред Булл».
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