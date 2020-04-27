Организаторы Гран-при Франции сообщили об отмене этапа в сезоне-2020

Организаторы Гран-при Франции объявили, что запланированный на сезон-2020 этап Формулы-1 из-за пандемии коронавируса в этом году не состоится. Гонка в Ле-Кастелле была назначена на 28 июня. Ранее правительство Франции и президент страны Эммануэль Макрон заявили о полной отмене спортивных мероприятий до середины июля.



Следует отметить, что организаторы Гран-при Франции не стали переносить этап и заявлять о его возможном проведении в более позднее время, а сразу опубликовали релиз об отмене события.



«Учитывая развитие ситуации, связанной с распространением коронавируса, и принимая во внимание меры, принятые правительством страны, организаторы Гран-при Франции вынуждены заявить о невозможности проведения мероприятия в этом сезоне. Наши мысли уже обращены к лету 2021 года, чтобы предложить зрителям ещё более уникальное событие», — приводятся в официальном заявлении слова руководителя Гран-при Франции Эрика Булье.