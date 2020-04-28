В «Хаасе» заявили, что не поступят со своими пилотами, как «Рено» с Хюлькенбергом

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер заявил, что его команда не считает справедливым обвинять пилотов в неудачах команды. По его словам, американский коллектив не поступит со своими гонщиками так, как это сделали в «Рено» по отношению к Нико Хюлькенбергу.



Штайнер отметил, что в «Рено» предпочли возложить часть вины на Хюлькенберга и не продлевать с ним контракт. Притом что болид французов в целом работал весьма посредственно.



«Поменять пилота или двух – это всё равно что обвинить их в неудачах. Я считаю, это несправедливо. Производительность болида не имеет к ним никакого отношения. Наш провал связан с отсутствием опыта. Кроме меня, все здесь довольно молоды. И речь идёт не только о возрасте, многие слишком мало времени провели на своих должностях. Наша реакция на некоторые вещи не была правильной.

Провальный сезон не имеет ничего общего с бизнес-моделью, за исключением того, что «Хаас» — молодая команда. Думаю, будь мы более опытными, прилагали бы больше усилий в работе после того, как получили пакет обновлений в Барселоне. Вместо этого в «Хаасе» поверили в хорошие новости о том, что теперь наша машина быстрая», — приводит слова Штайнера GPblog.