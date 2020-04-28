В Португалии готовы провести Гран-при Формулы-1 уже в июне

Руководство португальского автодрома «Альгарве» готово провести Гран-при чемпионата мира Формулы-1 уже в первые недели июня. Об этом рассказал руководитель объекта Пауло Пинейру.

«Мы вели переговоры с FOM ещё со времён Экклстоуна и теперь ведём их с Liberty Media. Мы хотим принять у себя этап Формулы-1, и мне кажется, что вся эта ситуация с пандемией создала для этого наилучшие условия. У нас достаточно гостиниц, отличная трасса с несколькими конфигурациями. Кроме того у нас достаточная территория, что поможет собрать всё необходимое для проведения этапа без каких-то проблем.

Кроме того мы не столкнулись с серьёзным ударом коронавируса. В нашем регионе было всего около 200 случаев заражения, а на сегодняшний день только три человека находятся в отделении интенсивной терапии. Так что сейчас наши заботы не в проблемах здравоохранения, а в экономических трудностях. В связи с этим при необходимости мы будем готовы организовать Гран-при даже в первую неделю июня», — приводит слова Пинейру The Race.

В прошлом Португалия принимала этапы Формулы-1. Последняя гонка в этой стране прошла в 1996 году на автодроме в Эшториле.