Злобин: Квят — не чемпион, он не будет рвать и метать

Российский гонщик Сергей Злобин поделился мнением о пилоте «Альфа Таури», соотечественнике Данииле Квяте.
«Обсуждать интересно тех, кто будет выигрывать гонки и бороться за титул. А таких пилотов, как Квят, довольно много. Что здесь обсуждать? Давайте посмотрим на тренировки Шарля Леклера и Макса Ферстаппена: 250 км в день на велосипеде, 10 км – бегом, и.т.д. Что Квят-то делает? Если пятерочку пробежал, размялся – хорошо. Он изначально не чемпион. Видно, что он не верит в то, что будет чемпионом.
Я уверен, что и сейчас, во время этого простоя, Леклер и Ферстаппен пашут с утра до ночи: симуляторы, физическая подготовка. Они приедут на Гран При жадные до гонок, будут рвать и метать. Квят этого делать не будет. Он будет спокойно сидеть на месте», — приводит слова Сергея Щлобина Sportbox.
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