Кристиан Хорнер: в Формуле-1 существует паранойя

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер считает, что малым командам стоит разрешить использовать клиентские болиды. Вместе с тем функционер подчеркнул, что кто-то будет не согласен с подобным сценарием.

«В Формуле-1 существует паранойя. Кто-то считает, что необходимо быть конструктором и что если вы им не являетесь, то уже фактически сдаётесь. Но послушайте, ведь модель покупки клиентских машин работает в других сериях. Это применяется в MotoGP. Так что если у команды есть возможность купить машины «Мерседеса», «Феррари» или «Ред Булл», то почему бы не сделать это», — приводит слова Кристиана Хорнера Motorsport.

Хорнер убеждён, что такая модель в нынешних условиях поможет существенно сэкономить средства малым командам.