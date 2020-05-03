Хэмилтон впечатлил боссов «Ямахи»

Шестикратный чемпион мира Формулы-1 Льюис Хэмилтон оставил приятное впечатление у руководства команды MotoGP «Ямаха». Британец поработал на байке в декабре минувшего года, когда поменялся техникой с Валентино Росси, итальянец сел за руль болида Ф-1.

«Кто-то думал, что это была просто рекламная акция, но это было что-то больше. У Валентино была возможность опробовать болид „Мерседеса“, Льюис же прибыл на автодром в 9 утра, было ещё слишком холодно, чтобы работать на трассе.

Потом нам пришлось менять всю программу. Хэмилтон хотел выехать на трассу как можно быстрее, но в декабре ему нужно было ждать до 11:00. После двух часов ожидания он появился на трассе. До этих заездов он садился за руль мотоцикла всего восемь раз, но ничего сумасшедшего не произошло. Мы хотели, чтобы он поработал в более подходящих условиях, но, как бы то ни было, он оставался на трассе до тех пор, пока мы не показали клетчатый флаг", — приводит слова руководителя «Ямахи» Массимо Мерегали GPblog.