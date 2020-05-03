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Зак Браун — об аварии Пажно с Норрисом: не такого ждёшь от чемпиона

Зак Браун — об аварии Пажно с Норрисом: не такого ждёшь от чемпиона
Авто / Формула-1 0

Руководитель «Макларена» Зак Браун прокомментировал инцидент, произошедший в виртуальной гонке IndyCar вчера, 2 мая.

Напомним, на последнем круге дистанции чемпион IndyCar-2016 года Симон Пажно, будучи круговым, принял решение притормозить лидирующего Ландо Норриса, чтобы помешать представителю Формулы-1 выиграть гонку IndyCar.

«Не такого ждёшь от чемпиона», — написал Зак Браун в «Твиттере».

Симон Пажно является чемпионом IndyCar 2016 года и победителем «500 миль Индианаполиса»-2019.

Инцидент с Симоном Пажно и Ландо Норрисом был не единственным, произошедшим на последнем круге гонки IndyCar. Американский пилот Сантино Феруччи также спровоцировал аварию и признался, что пошёл на это лишь потому, что речь идёт о виртуальных гонках.

«Я не удивлён», — прокомментировал инцидент с Феруччи Браун.

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