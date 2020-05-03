Зак Браун — об аварии Пажно с Норрисом: не такого ждёшь от чемпиона

Руководитель «Макларена» Зак Браун прокомментировал инцидент, произошедший в виртуальной гонке IndyCar вчера, 2 мая.



Напомним, на последнем круге дистанции чемпион IndyCar-2016 года Симон Пажно, будучи круговым, принял решение притормозить лидирующего Ландо Норриса, чтобы помешать представителю Формулы-1 выиграть гонку IndyCar.



«Не такого ждёшь от чемпиона», — написал Зак Браун в «Твиттере».



Симон Пажно является чемпионом IndyCar 2016 года и победителем «500 миль Индианаполиса»-2019.



Инцидент с Симоном Пажно и Ландо Норрисом был не единственным, произошедшим на последнем круге гонки IndyCar. Американский пилот Сантино Феруччи также спровоцировал аварию и признался, что пошёл на это лишь потому, что речь идёт о виртуальных гонках.



«Я не удивлён», — прокомментировал инцидент с Феруччи Браун.