Албон выиграл виртуальный Гран-при на «Интерлагосе», Леклер финишировал третьим со штрафом

Гонщик «Ред Булл» Александер Албон одержал победу на виртуальном Гран-при Нидерландов, прошедшем на бразильской трассе «Интерлагос» на платформе F1 2019. Гонка проходила на виртуальной версии бразильского автодрома в связи с тем, что «Зандворт» не был добавлен в игру, посвящённую сезону-2019, однако по дате гонка была привязана именно к этапу в Нидерландах, который по первоначальному плану должен был пройти 3 мая.



Второе место по итогам гонки досталось пилоту «Уильямса» Джорджу Расселлу, третьим стал гонщик «Феррари» Шарль Леклер, финишировавший вторым, но получивший штраф в ходе гонки.



Обладатель поул-позиции Стоффель Вандорн допустил разворот в первом повороте и финишировал только четвёртым.



Пилот «Макларена» Ландо Норрис закончил гонку на 10-м месте. Он не смог принять участие в квалификации и был вынужден стартовать с последнего ряда стартового поля. На старте Ландо допустил фальстарт и получил проезд по пит-лейн, но это не помешало ему финишировать в очках.