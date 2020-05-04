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Эдди Джордан убеждён, что Хэмилтон заменит Феттеля в «Феррари»

Эдди Джордан убеждён, что Хэмилтон заменит Феттеля в «Феррари»
Авто / Формула-1 0

Бывший владелец команды Формулы-1 Эдди Джордан выразил мнение, что Льюис Хэмилтон в ближайшее время перейдёт в «Феррари», где заменит Себастьяна Феттеля.

«Льюис переключится на «Феррари». Только итальянцы могут позволить себе его зарплату, и они знают, что он стоит этих денег. Макс Ферстаппен останется с «Ред Булл» и попытается победить Льюиса. Но это будет очень сложно.

В отличие от Хэмилтона, я не очень хорошо знаю Феттеля, но, по моему мнению, у него нет другого выбора, кроме как завершить карьеру или перебраться в «Макларен». Поезд под названием «Феррари» для него давно ушёл», — приводит слова Джордана Planet F1.

Напомним, Эдди был первым, кто предсказал, что Михаэль Шумахер вернётся в Формулу-1 и сделает это именно с «Мерседесом». Кроме того, в августе 2017 года Льюис уже комментировал свой возможный переход в «Скудерию».

«Это определённо мечта для каждого водителя, включая меня. Буду ли я когда-либо в «Феррари»? Определённо не в ближайшие три-четыре года», — заявлял тогда Хэмилтон.

Журналисты припомнили британцу эти высказывания, и он разместил в «Инстаграме» пост, в котором написал: «У меня нет мечты о переходе в другую команду. Я уже нахожусь в команде своей мечты». Позже он удалил эту запись.

Хэмилтон удалил сообщение, в котором назвал «Мерседес» «командой мечты»
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