Даниил Квят — о самоизоляции: супермаркет становился приключением

Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят рассказал, как проходит его самоизоляция. Даниил находится на самоизоляции в Монако.
«Поначалу на самоизоляции было необычно. Я уже был готов к гонкам, к чемпионату, а тут резко всё прекратилось. А потом я нашёл себе рутину, организовал тренировки. Не хватало зала, длинных прогулок. Но сейчас скоро этим можно будет заниматься. Супермаркет — уже становился приключением, закупился на несколько дней, потом начинаешь готовить еду, стираешь вещи и так далее. И из таких мелких вещей складывается день.
Не особо интересно, чем занимаются другие гонщики на карантине. Пусть занимаются тем, что их делает счастливыми. Мне важно поддерживать режим, правильно питаться, оставаться в форме», — сказал Даниил Квят в беседе с Евгением Кустовым в эфире шоу #ОСТАЁМСЯДОМА на «Чемпионате».
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