Даниил Квят: если будет 10-15 гонок в этом году, то это будет очень неплохо

Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят выразил надежду, что сезон Формулы-1 2020 года всё же примет старт в Австрии 5 июля. Квят отметил, что будет неплохо, если в сезоне пройдёт 10-15 гонок.



«Надеюсь, что план позволит стартовать 5 июля в Австрии. Жду не дождусь, когда мы сможем начать сезон. Запасёмся терпением. Надеюсь, сможем провести как можно больше гонок, будет плотный сезон, но будет интересно. Если будет 10-15 гонок в году, то это будет очень неплохо», — сказал Даниил Квят в беседе с Евгением Кустовым в эфире шоу #ОСТАЁМСЯДОМА на «Чемпионате».



Напомним, старт чемпионата должен был состояться в Австралии в марте 2020 года, но из-за пандемии коронавируса этап был отменён буквально за пару часов до старта первых тренировок.