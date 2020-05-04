Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Даниил Квят: если будет 10-15 гонок в этом году, то это будет очень неплохо

Даниил Квят: если будет 10-15 гонок в этом году, то это будет очень неплохо
Авто / Формула-1 0

Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят выразил надежду, что сезон Формулы-1 2020 года всё же примет старт в Австрии 5 июля. Квят отметил, что будет неплохо, если в сезоне пройдёт 10-15 гонок.

«Надеюсь, что план позволит стартовать 5 июля в Австрии. Жду не дождусь, когда мы сможем начать сезон. Запасёмся терпением. Надеюсь, сможем провести как можно больше гонок, будет плотный сезон, но будет интересно. Если будет 10-15 гонок в году, то это будет очень неплохо», — сказал Даниил Квят в беседе с Евгением Кустовым в эфире шоу #ОСТАЁМСЯДОМА на «Чемпионате».

Напомним, старт чемпионата должен был состояться в Австралии в марте 2020 года, но из-за пандемии коронавируса этап был отменён буквально за пару часов до старта первых тренировок.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020