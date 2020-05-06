Хюлькенберг: если я вернусь в Ф-1, то хочу получить болид, позволяющий бороться за топ-10

Бывший гонщик Формулы-1 Нико Хюлькенберг сообщил, что вернётся в чемпионат мира, если ему сделает предложение команда с конкурентоспособным болидом, позволяющим регулярно набирать очки.
«Во время предсезонных тестов я немного выпал из жизни Формулы-1. Но после этого провёл несколько встреч с людьми из паддока, чтобы иметь представление об общей картине. Сейчас все пилоты лишены возможности гоняться, но у меня желание вернуться за руль, наверное, даже больше, чем у остальных. Мы все ждём возобновления чемпионата. И я хочу вернуться в Ф-1 в будущем, в ближайшем будущем. Это моя цель.
Я поддерживаю связь со многими людьми из Ф-1. Но говорить о какой-то конкретике пока рано. Если есть шанс, я обязательно им воспользуюсь. Но это произойдёт лишь в случае, если будет действительно стоящее предложение, которое меня заинтересует. Я хочу получить машину, которая даст возможность бороться. Речь не идёт исключительно о победах. Но по крайней мере мне нужен болид, с которым можно работать и бороться за топ-10», — приводит слова Хюлькенберга RaceFans со ссылкой на CNN.
- 6 мая 2020
-
10:37
-
10:05
-
09:44
-
01:07
- 5 мая 2020
-
23:50
-
22:56
-
21:59
-
20:59
-
19:33
-
19:05
-
17:59
-
16:58
-
16:40
-
15:08
-
14:32
-
13:55
-
13:04
-
12:26
-
12:24
-
10:31
-
10:14
-
09:57
-
09:34
-
00:48
- 4 мая 2020
-
23:32
-
22:38
-
21:47
-
20:06
-
19:56
-
19:47
-
19:45
-
19:00
-
18:57
-
17:22
-
17:02