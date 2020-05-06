Хюлькенберг: если я вернусь в Ф-1, то хочу получить болид, позволяющий бороться за топ-10

Бывший гонщик Формулы-1 Нико Хюлькенберг сообщил, что вернётся в чемпионат мира, если ему сделает предложение команда с конкурентоспособным болидом, позволяющим регулярно набирать очки.



«Во время предсезонных тестов я немного выпал из жизни Формулы-1. Но после этого провёл несколько встреч с людьми из паддока, чтобы иметь представление об общей картине. Сейчас все пилоты лишены возможности гоняться, но у меня желание вернуться за руль, наверное, даже больше, чем у остальных. Мы все ждём возобновления чемпионата. И я хочу вернуться в Ф-1 в будущем, в ближайшем будущем. Это моя цель.



Я поддерживаю связь со многими людьми из Ф-1. Но говорить о какой-то конкретике пока рано. Если есть шанс, я обязательно им воспользуюсь. Но это произойдёт лишь в случае, если будет действительно стоящее предложение, которое меня заинтересует. Я хочу получить машину, которая даст возможность бороться. Речь не идёт исключительно о победах. Но по крайней мере мне нужен болид, с которым можно работать и бороться за топ-10», — приводит слова Хюлькенберга RaceFans со ссылкой на CNN.