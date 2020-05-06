Шиков, Блушс, Головня и Фетисов станут пилотами «Лукойла» в RDS

Российская команда «Лукойл Рейсинг Дрифт Тим» назвала состав пилотов, которые в её цветах примут участие в чемпионате Russian Drift Series 2020 года. По сравнению с прошлым сезоном гонщиков в коллективе стало вдвое больше.

К латвийцу Кристапсу Блушсу и украинцу Алексею Головне, которые в 2019 году представляли «Лукойл Рейсинг Дрифт Тим», присоединятся два россиянина — Никита Шиков и Никита Фетисов.

«Дрифт — один из самых популярных и массовых видов автоспорта в России, привлекающий к себе огромное внимание болельщиков и СМИ. Поэтому ко второму сезону мы готовились гораздо серьёзнее. Прошлый год для нас был пробным. Решение об участии в RDS GP было принято за два месяца до начала сезона, мы просто смотрели и разбирались. Мы хорошо начали, выиграв две квалификации и завоевав два подиума, но для того чтобы бороться за командный титул, нужен был третий пилот, который мог бы набирать очки в случае проблем у Кристапса или Алексея. Мы выбрали Никиту Шикова. Большой опыт, поддержка от „Тойоты“ и новый автомобиль, для постройки которого привлекаются ресурсы гоночных компаний наших основных пилотов HGK Racing и Chepa Racing, позволяют нам сделать на него ставку. В компанию к этим трём пилотам мы взяли молодого и, по нашему мнению, перспективного гонщика Никиту Фетисова. На этот год целью для Никиты будет учиться у опытных напарников и развиваться. Если он сможет отбирать очки у соперников или бороться за подиум, мы будем считать, что свою задачу он перевыполнил», — пояснил руководитель «Лукойл Рейсинг» Евгений Малиновский.

В RDS GP-2020 Блушс поедет на BMW E92 Eurofighter в спецификации 2020 года, Головня сядет за руль полностью новой Toyota GT86, построенной специально для российской серии, Шиков, который стал официальным атлетом Toyota Gazoo Racing в России, строит новую GR Supra A90, а Фетисов продолжит выступать на Nissan Silvia S15.