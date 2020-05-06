В «Рено» объяснили, что не так с соглашением «Феррари» и ФИА о двигателях

Руководитель «Рено» Сириль Абитебуль настаивает на том, чтобы «Феррари» и Международная автомобильная федерация (ФИА) обнародовали детали тайного соглашения о прошлогодних силовых установках «Скудерии».



«Это что-то из прошлого мира. Эта ситуация должна быть разрешена. Мы живём в полностью открытом мире. «Рено» не хочет ставить под сомнение сам процесс, но нам важно выяснить, что произошло. Мы хотим понять, в чём заключалась проблема с законностью силовых установок «Феррари».



Ситуация очень проста. Мы сами производим двигатели и хотим убедиться, что к нам не будет вопросов об их легальности. Это имеет смысл, когда правила ясны, а решения понятны для всех участников. Это то, о чём мы просим. Мы не собираемся менять прошлое. Просто хотим понять, что произошло, чтобы двигаться дальше», — приводит слова Абитебуля официальный сайт Формулы-1.



Напомним, ФИА проводила расследование относительно легальности силовых установок итальянской команды. В феврале 2020 года было объявлено, что стороны пришли к соглашению, но его суть до сих пор не раскрыта.