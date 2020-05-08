Окон – о ситуации с коронавирусом: в моей голове щёлкнул переключатель

Пилот «Рено» рассказал Эстебан Окон, как проводит время на самоизоляции, а также признался, что с момента начала пандемии поменял своё отношение к коронавирусу.
«На карантине я провожу много времени с семьёй. Признаться, у меня не так уж много дел. Могу совершить очень короткую прогулку, но я уже досконально изучил этот маршрут. Мы просто ждём момента, когда разрешат свободно выходить из дома. Я увлёкся симрейсингом и практикуюсь каждый день», — приводит слова Окона Nextgen-Auto.
Эстебан многих шокировал, когда в Мельбурне, перед стартом отменённого Гран-при появился в паддоке в чёрном респираторе.
«Я не хотел шутить по поводу всеобщей излишней осторожности, а просто перестраховался. Хотя, тогда я не воспринимал всё это всерьёз. Но когда пришло известие про инженера «Макларена», я был потрясён. В моей голове щёлкнул переключатель. С тех пор моё мышление изменилось, и я больше всего беспокоюсь о том, чтобы не заболеть. Гонки уже не так важны», — признался Окон.
Фото доступно на странице Planet F1 в «Твиттере».
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