Хэмилтон признался, что задумывался об уходе из Формулы-1 на один сезон

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон признался, что раздумывал над возможностью уйти из Формулы-1 на один сезон.
«По своей природе я очень тихий человек. Мне нравится проводить время наедине с собой. Думаю, это очень важно для каждого. Я трудоголик и, когда нахожу свой ритм, постоянно занимаюсь то одним, то другим для поддержания сбалансированного состояния.
В последние пять лет были времена, когда я думал, что для моего тела и разума будет полезно сделать годичный перерыв. Но это было бы слишком сложно – отойти от дел. Не думаю, что для спортсмена, который находится в расцвете сил, хоть раз бы это пошло на пользу.
Технологии развиваются стремительно, нужно следить за модернизацией болидов, поэтому год отдыха – не вариант. Сейчас у нас всех есть возможность сделать паузу, которой я наслаждаюсь. Чувствую себя свежее и бодрее, чем когда-либо. В это время можно поработать над своими слабыми сторонами, набраться сил», — приводит слова Хэмилтона Motorsport.
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