Алонсо назвал лучшего напарника в Формуле-1

Двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо рассказал, кого из пилотов, с кем ему доводилось выступать в одной команде Формулы-1, он считает лучшим.

За 17 сезонов в Формуле-1 Алонсо лишь дважды по итогам чемпионата не смог опередить своих партнёров. В 2015 году он уступил Дженсону Баттону, а в 2007-м набрал равное количество очков с Льюисом Хэмилтоном.



«Думаю, лучшее время у меня было с Джанкарло Физикеллой. Тогда я выиграл с «Рено» два титула, атмосфера в команде была фантастической. Джанкарло — отличный парень, и мне нравится Италия. Это были два очень удачных сезона. Хотя должен признать, когда ты выигрываешь чемпионаты, всё вокруг кажется проще.



Ещё я могу отметить Дженсона Баттона в «Макларене», Ярно Трулли и всех напарников по «Тойоте», с которыми мы отлично проводили время», — сказал Алонсо во время прямого эфира в своём «Инстаграме».