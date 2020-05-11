Алонсо назвал лучшего напарника в Формуле-1

Двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо рассказал, кого из пилотов, с кем ему доводилось выступать в одной команде Формулы-1, он считает лучшим.
За 17 сезонов в Формуле-1 Алонсо лишь дважды по итогам чемпионата не смог опередить своих партнёров. В 2015 году он уступил Дженсону Баттону, а в 2007-м набрал равное количество очков с Льюисом Хэмилтоном.
«Думаю, лучшее время у меня было с Джанкарло Физикеллой. Тогда я выиграл с «Рено» два титула, атмосфера в команде была фантастической. Джанкарло — отличный парень, и мне нравится Италия. Это были два очень удачных сезона. Хотя должен признать, когда ты выигрываешь чемпионаты, всё вокруг кажется проще.
Ещё я могу отметить Дженсона Баттона в «Макларене», Ярно Трулли и всех напарников по «Тойоте», с которыми мы отлично проводили время», — сказал Алонсо во время прямого эфира в своём «Инстаграме».
- 11 мая 2020
-
13:55
-
13:39
-
12:50
-
12:32
-
11:19
-
10:40
-
10:29
-
10:14
-
09:41
-
00:53
- 10 мая 2020
-
23:54
-
22:53
-
21:20
-
20:43
-
19:50
-
18:58
-
18:02
-
17:09
-
14:55
-
14:15
-
12:48
-
11:52
-
00:40
- 9 мая 2020
-
23:54
-
22:48
-
21:59
-
20:58
-
19:21
-
17:59
-
16:57
-
16:53
-
15:59
-
15:03
-
14:13
-
12:54