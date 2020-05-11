Экс-сотрудник «Макларена» Саймон Робертс назначен управляющим директором «Уильямса»

Саймон Робертс, который в прошлом году занимал пост операционного директора «Макларена», перешёл в «Уильямс» на должность управляющего директора.
В задачи Робертса войдут вопросы проектирования и разработки болида по обновлённому регламенту, он также будет отвечать за операционную деятельность сотрудников на трассе и базе команды в Гроуве.
«Саймон принесёт в нашу команду огромный опыт и знания. Рады, что он присоединится к нам, когда мы возобновим работу после вынужденного перерыва, связанного с коронавирусом. Робертс возглавит талантливый коллектив, который начнёт проектирование и разработку болидов «Уильямса» следующего поколения», — приводятся слова заместителя руководителя команды Клэр Уильямс в официальном пресс-релизе.
Робертс работает в Формуле-1 с 2003 года, помимо «Макларена» он также сотрудничал с «Форс Индией». К работе с Уильямсом» Саймон приступит с 1 июня.
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