Туррини рассказал, почему Хэмилтон передумал переходить в «Феррари»

Итальянский журналист Лео Туррини раскрыл подробности переговоров между пилотом «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном и командой «Феррари», которые состоялись летом 2019 года. По его словам, тогда британец дал предварительное согласие на переход в «Скудерию», но позже изменил решение.



«Летом президент „Феррари“ Джон Элканн ездил на переговоры с Хэмилтоном. Тогда Льюис был открыт для возможного перехода, но позже он взял свои слова назад. Хэмилтон заявил, что хочет остаться с „Мерседесом“ и побить рекорд Михаэля Шумахера по количеству чемпионских титулов. Соответственно, и достижение „Феррари“. Это вызвало громадное разочарование Элканна. Тогда он сказал, что «Скудерия» сделает всё возможное, чтобы прервать победную серию «Мерседеса», – приводит слова Туррини GPblog.