Брандл — о будущем Феттеля: речь точно не идёт о завершении карьеры

Бывший гонщик Формулы-1 комментатор Sky Sports Мартин Брандл уверен, что Себастьян Феттель, решивший уйти из «Феррари» после окончания сезона-2020, не собирается завершать карьеру.



«Себ определённо ведёт переговоры по крайней мере с одной из других команд, так что речи про завершение карьеры быть не может. В его заявлении ясно сказано, что дело не в деньгах. И понятное дело, текущая форма болида никак не влияла на его решение, ведь гонок в 2020 году ещё не было.

Тут, скорее всего, можно говорить о статусе и утрате контроля над ситуацией, которая произошла после всех этих инцидентов в 2019 году», — написал Брандл на своей странице в «Твиттере».

Ранее сообщалось, что Феттель может продолжить карьеру в «Рено», заменив там Даниэля Риккардо, или уйти в «Макларен» на место Карлоса Сайнса.