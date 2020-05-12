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Марко: у Риккардо почти нет шансов вернуться в «Ред Булл»

Марко: у Риккардо почти нет шансов вернуться в «Ред Булл»
Авто / Формула-1 0

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко заявил, что у австралийского пилота «Рено» Даниэля Риккардо практически нет шансов вернуться в австрийскую команду.

«Если Александер Албон выступит так же, как в прошлом году, а я твердо верю в это, он останется в «Ред Булл». Поэтому у Риккардо почти нет шансов. Только если у Албона по какой-то причине будет полный спад, мы начнём рассматривать кандидатуры других пилотов. Но речь идёт не только о Риккардо», — приводит слова Марко Planet F1.

Напомним, что контракт австралийца с «Рено» истекает в 2020 году. Многие эксперты уверены, что Даниэль перейдёт на место Себастьяна Феттеля в «Феррари». Возвращение Риккардо в «Ред Булл» фигурировало в числе прочих вариантов продолжения его карьеры.

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