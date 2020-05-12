Corriere della Sera: «Феррари» готовится объявить о контракте с Сайнсом

Итальянская команда Формулы-1 «Феррари» может уже в ближайшее время объявить имя нового напарника Шарля Леклера в сезоне-2021. По информации Corriere della Sera, четырёхкратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля должен заменить испанский гонщик «Макларена» Карлос Сайнс.



Издание отмечает, что выбор в пользу Сайнса позволит «Феррари» сэкономить порядка € 20 млн: зарплата Карлоса должна составить только € 10 млн против € 30 млн у Феттеля. При этом «Феррари» ожидает, что Сайнс будет поддерживать Леклера как первого номера команды.



Помимо Сайнса кандидатами на место в «Феррари» называли Даниэля Риккардо и Антонио Джовинацци. О грядущем расставании «Скудерии» с Себастьяном Феттелем было объявлено сегодня утром.

Кто заменит Себастьяна Феттеля в «Феррари»?