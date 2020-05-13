Нельсиньо Пике: после аварии в Сингапуре-2008 мне хотелось убраться из Формулы-1

Экс-пилот «Рено» Нельсон Пике-младший рассказал, какие эмоции испытывал после знаменитого «крэшгейта» на Гран-при Сингапура в 2008 году. По его словам, в тот момент он очень хотел уйти из Формулы-1
Напомним, Нельсиньо в сговоре с Флавио Бриаторе и Пэтом Симондсом устроил преднамеренную аварию во время гонки, чтобы помочь Фернандо Алонсо одержать победу.
«Против меня тогда выступали один или два человека, причастных к ситуации. Все остальные были на моей стороне. Ведь эти двое получили серьёзный штраф, команда лишилась спонсора, а для меня последствия казались незначительными.
Конечно, я был очень расстроен произошедшим. Я был очень молод, эта ситуация эмоционально поглотила меня. В тот момент мне хотелось убраться как можно скорее из Формулы-1.
Быть напарником Алонсо было очень непросто. Он находился на пике. Только что выиграл два чемпионских титула и жаждал ещё больших успехов. Мы в Бразилии говорим про таких людей, что у них «нож в зубах», — приводит слова Нельсона Пике-младшего RaceFans.
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