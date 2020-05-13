Васильев: у Квята нет шансов на место в «Феррари». Дай бог остаться бы в «Ред Булл»

Известный российский гонщик Алексей Васильев назвал уход Себастьяна Феттеля благом для «Феррари», а также поделился мнением относительно шансов Даниила Квята перейти в «Скудерию».



«Здорово, что Феттель покинет «Феррари». Теперь Леклер будет номером один в команде. Но надеюсь, что „Скудерия“ каким-то образом сможет вернуть Фернандо Алонсо. Он очень к ним просится. И, может быть, вся эта ситуация в «Феррари» и нашего Роберта Шварцмана, являющегося пилотом их академии, как-то коснётся. Будем надеяться, что это повлияет на его перспективы попасть в Ф-1. Как и на перспективы Мика Шумахера.

Шансы Даниила на переход в «Скудерию»? Квят в «Феррари» был пилотом по развитию, сейчас он не на контракте. Думаю, шансов здесь у него вообще никаких. Да и вряд ли он вообще туда метит. Ему дай бог остаться на орбите «Ред Булл».

Справится ли Карлос Сайнс с колоссальным грузом ответственности, который обычно ложится на пилотов «Феррари»? Если будет большая финансовая поддержка, которую мы видели при Алонсо, если придёт испанская банковская система Santander, конечно, это будет событие. Он справится. В Ф-1 ведь далеко не только мастерство, но и техника, и команда определяют результат. Поэтому что Феттель, что Риккардо, что Сайнс, что Шварцман — все поедут быстро", — приводит слова Васильева Sportbox.