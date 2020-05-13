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Марко опроверг слухи об уходе Хорнера из «Ред Булл»

Марко опроверг слухи об уходе Хорнера из «Ред Булл»
Авто / Формула-1 0

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко прокомментировал слухи о конфликте с руководителем команды Кристианом Хорнером и его возможном уходе из австрийского коллектива из-за внутренних разногласий.

«Ничего такого не произошло. Конечно, мы хотим оставить мистера Хорнера. Была только одна вещь, но она разорвалась как бомба. Кристиан был против бюджетных ограничений, в то время как мы выступали за. Поэтому и возникли некоторые противоречия и слухи», — приводит слова Марко GPBlog.

Напомним, Хорнер назвал лимит бюджетов «фиктивной экономикой», которую невозможно контролировать. Он заявил, что предстоящее ограничение в Формуле-1 может не выполняться командами «Мерседес» и «Феррари» за счёт серых зон на заводах дорожных машин.

Марко дал понять, что в «Ред Булл» не рассматривают возможное возвращение Феттеля
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