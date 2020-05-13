Марко опроверг слухи об уходе Хорнера из «Ред Булл»
Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко прокомментировал слухи о конфликте с руководителем команды Кристианом Хорнером и его возможном уходе из австрийского коллектива из-за внутренних разногласий.
«Ничего такого не произошло. Конечно, мы хотим оставить мистера Хорнера. Была только одна вещь, но она разорвалась как бомба. Кристиан был против бюджетных ограничений, в то время как мы выступали за. Поэтому и возникли некоторые противоречия и слухи», — приводит слова Марко GPBlog.
Напомним, Хорнер назвал лимит бюджетов «фиктивной экономикой», которую невозможно контролировать. Он заявил, что предстоящее ограничение в Формуле-1 может не выполняться командами «Мерседес» и «Феррари» за счёт серых зон на заводах дорожных машин.
Марко дал понять, что в «Ред Булл» не рассматривают возможное возвращение Феттеля
- 13 мая 2020
-
13:26
-
12:59
-
12:58
-
12:36
-
12:32
-
11:45
-
10:43
-
10:40
-
10:23
-
09:42
-
09:01
-
00:35
- 12 мая 2020
-
23:59
-
22:57
-
21:51
-
20:35
-
19:53
-
18:19
-
17:49
-
17:36
-
16:54
-
15:48
-
15:22
-
15:07
-
14:58
-
14:37
-
14:30
-
14:18
-
13:42
-
12:25
-
12:01
-
11:57
-
11:43
-
11:31
-
10:41
Партнерский контент