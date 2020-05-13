Источник: Феттель уже на этой неделе может подписать контракт с «Маклареном»

Четырёхкратный чемпион мира Себастьян Феттель может уже в ближайшие дни определиться со своим будущим. Как утверждает издание Motorprofis, немецкий пилот уже на этой неделе готовится подписать однолетний контракт с «Маклареном». В соглашении Феттеля будет предусмотрена опция продления, если стороны останутся довольны совместным опытом работы в 2021 году. За один сезон Себастьян сможет узнать команду и оценить её перспективы.
Отметим, что информация Motorprofis идёт вразрез с сообщением итальянского журналиста Лео Туррини, заявившего накануне, что контракт с «Маклареном» уже мог согласовать Даниэль Риккардо. Кроме того австрийское издание утверждает, что если Феттель в последний момент откажется от сделки, то «Макларен» может активировать опцию в контракте с Карлосом Сайнсом и таким образом сорвать переход испанца в «Феррари» — это противоречит всем слухам последних двух дней, согласно которым соглашение Сайнса со «Скудерией» уже неизбежно и скоро будет подтверждено.
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