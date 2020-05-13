Перес: Феттель ближе к уходу из Формулы-1, чем к контракту с другой командой
Пилот «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес считает, что Себастьян Феттель может завершить карьеру по окончании сезона-2020.
«Думаю, фактор Леклера стал ключевым в вопросе ухода Феттеля из „Феррари“. Команда явно делает ставку на Леклера как на будущее коллектива, он провёл невероятный первый сезон с командой.
Возможно, за время карантина Феттель многое понял и это помогло ему задуматься. Всё будет зависеть от того, что он хочет делать дальше. Возможно, выберет „Макларен“, но сомневаюсь. Возможно, увидим последний год Феттеля в Формуле-1. Он ближе к уходу, чем к контракту с другой командой. Говорю скорее как фанат, а на самом деле не знаю, что у него на уме», — приводит слова Серхио Переса Motorsport.
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